Benfica vence mas com a cabeça na Liga Europa

Foi com a cabeça na Liga Europa que o Benfica defrontou, neste domingo, o Moreirense, em jogo a contar para a Liga portuguesa. Com uma partida importantíssima na competição europeia agendada para a próxima quinta-feira, em Marselha, Roger Schmidt promoveu uma revolução na equipa. E o técnico deu-se bem, vencendo um adversário que até vinha sendo incómodo para as “águias” nos últimos duelos por 3-0. Um triunfo que mantém os “encarnados” vivos na prova nacional e que permitiu descansar os habituais titulares para a UEFA.

O coração até ainda pode estar na Liga portuguesa, mas os sete pontos de distância para o líder Sporting fazem com que a cabeça esteja claramente na Liga Europa, onde o Benfica vai para a segunda mão dos quartos-de-final, na quinta-feira, com uma vantagem curta de 2-1, conquistada na semana passada, na Luz, frente ao Marselha. Motivo mais do que suficiente para levar o treinador dos benfiquistas – que foi brindado com uma valente assobiadela dos adeptos presentes no estádio antes do jogo com o Moreirense começar – a fazer mudanças. Entre castigados (Otamendi e Aursnes) e “poupanças”, só Alexander Bah, João Neves e David Neres se conservaram como titulares.

Tanta alteração “passou factura”. Em especial no primeiro tempo, que acabou com o Moreirense com mais tempo de posse de bola e a acertar uma vez no poste da baliza à guarda de Samuel Soares. Mas, apesar de a exibição não ter sido nada espectacular, a eficácia permitiu ao Benfica ir para o intervalo a vencer de forma confortável, graças aos golos de Kokçu (18’), finalizando um bom contra-ataque e Tomás Araújo (45’+1’), na sequência de um canto – e Arthur Cabral ainda acertou na barra da baliza do Moreirense.

A segunda parte foi bem melhor. O Benfica surgiu mais dinâmico e construiu mais ocasiões de perigo junto da baliza adversária. E, acima de tudo, o Moreirense deixou de ser capaz de rondar a baliza “encarnada” com perigo. Foram, por isso 45 minutos tranquilos para as “águias” que até viram Rollheiser – suplente utilizado – a marcar o seu primeiro golo com a camisola do Benfica (79’).

Positivo/Negativo Positivo Kewin Silva O guarda-redes do Moreirense sofreu três golos, mas evitou outros tantos, com defesas de qualidade.

Positivo Tiago Gouveia O jovem avançado do Benfica não marcou mas foi dos mais dinâmicos na frente e fez duas assistências para golos.

Positivo Arthur Cabral Fez o seu primeiro jogo completo pelo Benfica. Também não marcou, mas mostrou pormenores de qualidade.

Num jogo que acabou em goleada e deu para Roger Schmidt utilizar oito jogadores da formação benfiquista, não deixaram de ser perceptíveis alguns sinais de instabilidade. Para além da assobiadela a Schmidt, a forma como Kokçu inaugurou o marcador mas nem sequer festejou o golo também foi sintomático de como o ambiente está longe de ser perfeito.