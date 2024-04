A Direcção-Geral da Saúde (DGS) planeia publicar até ao fim de Junho a nova norma que alterará as idades para a realização do rastreio do cancro da mama. “Estima-se que a publicação da norma ocorra antes do final do primeiro semestre de 2024”, disse fonte oficial da autoridade portuguesa de saúde ao PÚBLICO.

