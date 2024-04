Imigração: programa de Governo tem recuos de 20 anos, diz directora de Observatório

Catarina Reis Oliveira, directora do Observatório das Migrações, lida frequentemente com números e estudos sobre imigração, faz anualmente a radiografia do sector em várias áreas. Para a socióloga, o programa do Governo AD faz um “recuo em muitas das suas medidas" à política de gestão das migrações. Critica o objectivo de acrescentar a emigração à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que resulta da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

