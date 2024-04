City mantém a pressão em Inglaterra, Bayer pode ser campeão alemão neste domingo

A luta no topo da Premier League continua bem intensa e neste sábado foi a vez do tricampeão Manchester City subir, provisoriamente à liderança da classificação ao golear por 5-1 o “aflito” Luton. Isto, mesmo com Pep Guardiola a decidir “poupar” vários jogadores a pensar na partida de quarta-feira, na Champions, frente ao Real Madrid.

O triunfo deixa o Manchester City na liderança da Liga inglesa, com mais dois pontos do que Arsenal e Liverpool, mas com “gunners” e “reds” a só jogarem neste domingo, recebendo, respectivamente, o Aston Villa, quarto, e o Crystal Palace, 15.º.

O treinador catalão deixou de fora o português Bernardo Silva, mas também Rodri, Phil Foden, Jack Grealish ou o guarda-redes Ortega, todos titulares na visita de terça-feira ao terreno do Real Madrid (3-3), no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Entre os portugueses, Rúben Dias manteve-se no “onze” e Matheus Nunes foi opção numa partida que começou, cedo, a resolver-se para os homens da casa, que já venciam por 1-0 aos dois minutos, num autogolo de Hashioka — a bola, rematada por Haaland, desviou no japonês.

Na segunda parte, Kovacic descansou os campeões, com novo golo aos 64’, e Haaland praticamente sentenciou o resultado, de grande penalidade, aos 76’, não sem que pouco depois os visitantes fizessem o 3-1, numa perda de bola de Matheus Nunes.

O quarto golo do campeão apareceu já muito perto do final, com Doku a partir da esquerda e, entre simulações de corpo, a conseguir encontrar espaço na área para atirar cruzado para o 4-1, aos 87 minutos, um pouco antes de o belga assistir Gvardiol para o quinto, aos 90’+3’.

Já o Manchester United, um ‘bis’ do internacional português Bruno Fernandes foi insuficiente para evitar nova perda de pontos dos “red devils”, que empataram a dois na visita ao Bournemouth.

O capitão do United, e agora melhor marcador da equipa no campeonato (oito golos e seis assistências), marcou aos 31 e aos 65 minutos, nas duas vezes a anular vantagens do Bournemouth (12.º classificado).

Golo de Guerreiro

Na Alemanha Raphaël Guerreiro marcou, ontem, o primeiro golo do triunfo do Bayern Munique sobre o Colónia, por 2-0. Mas isso não mudou muito a circunstância de o Bayer Leverkusen já ter praticamente assegurado o fim da hegemonia bávara na Bundesliga — os “farmacêuticos” serão campeões se vencerem neste domingo o Werder Bremen.

Assim, o objectivo do Bayern passa agora por segurar o segundo lugar, que ocupa a par do Estugarda, que também ontem derrotou o Eintracht Frankfurt por 3-0.

Em Itália, a Juventus não foi além de um empate sem golos no estádio do Torino, num pouco apaixonante derby de Turim.

A “Juve” desperdiçou a possibilidade de reduzir para três pontos o atraso para o AC Milan, segundo classificado, que visitará hoje o Sassuolo, penúltimo.