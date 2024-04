A madrugada (depois de Sophia)

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Veio sem mundo por vir.

Veio sem caução depois da noite velha.

Veio antes ou depois do pensamento, a parte animal

que lhe servia. Por dentro das casas

e nas ruas. Para não matar, os militares bebiam

o último litro de sangue das flores. Para não

matar, para inventar

a madrugada, quer dizer a violência de uma nudez.

Veio a espera dos corpos, quer dizer

a alegria. Veio a manhã solta

como malha na saia de uma rapariga.

Andreia C. Faria nasceu no Porto, em 1984. Publicou Flúor (Textura Edições, 2013), Um pouco acima do lugar onde melhor se escuta o coração (Edições Artefacto, 2015) e Tão bela como qualquer rapaz (Língua Morta, 2017, Prémio SPA Poesia). Em 2019 publicou Alegria para o fim do mundo (Porto Editora, Prémio Literário Fundação Inês de Castro), volume que reúne todos os livros anteriores. Em 2020 publicou o conjunto de prosas Clavicórdio (Língua Morta), em 2022 Canina (Tinta da China, Prémio PEN Clube) e em 2024 Canto do Aumento (Sr. Teste, com desenhos de Rita Roque).