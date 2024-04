Recompor o lume

Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Hoje arrumei a estante.

Livros empilhados há anos pelos cantos

alojando pequenos animais no rés-do-chão

imensas caves larvares de encontro aos tacos

aqui e ali um fio de teia

mas nunca a aranha

não gostam de ler.

Um a um

limpo a lombada

folheio

miro de relance o índice. Este é para aqui!

Coloco-o no lugar exato da prateleira

espaço reservado à eternidade

os outros aguardam

fitam-me com seus olhos pétreos

os mais velhos largando odores

a pó de arroz

a pó

a pétalas amortalhadas

a invernos chuvosos

lumes de lareiras e o ruído da página que se vira.

Aguardam com olhos pétreos

suspensos da decisão

o pensamento universal ficou na prateleira de cima

escorre água pelas vidraças

os manifestos revolucionários logo ao lado

esquerdo nos seus vermelhos fulgentes

na de baixo uma coleção de bichos da national geographic

dorsos em couro tartaruga

as biografias olham-me estarrecidas.

Tantos anos para isto?

Perguntam

as biografias dos que tombaram

para que houvesse amanhã

tombaram mas agora os levanto

entalando-os com uma jarra

para não escorregarem

agora sim, arrumei a revolução.

Recomponho o lume

que soçobrava nas próprias cinzas

e logo uma labareda recomeça

João Habitualmente nasceu no Porto em 1961 e vive em Gaia. Com assídua presença nas noites de poesia do Pinguim nos anos 90, publica cinco livros entre 1995 e 2022. A sua escrita toca também outros géneros, desde o conto à microficção e ao diário. Com a assinatura de Luís Fernandes, foi cronista nos jornais O Comércio do Porto, PÚBLICO e A Página da Educação. É também professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.