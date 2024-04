Mulher é encontrada no Alasca abraçada ao cão que tentou salvar

Amanda Richmond desapareceu em Dezembro, após mergulhar no rio Eagle, no Alasca, para tentar resgatar um dos seus cães. “Morreu como uma heroína”

O corpo de Amanda Richmond, enfermeira de 45 anos que desapareceu em Dezembro depois de ter mergulhado num rio para salvar um dos seus cães, foi recuperado pelas autoridades no Alasca, nos Estados Unidos da América.

A enfermeira foi encontrada três meses depois do seu desaparecimento, com o cão, Groot, congelado nos braços.

O acidente aconteceu a 23 de Dezembro do ano passado, quando Amanda e o marido, Brian, caminhavam ao longo da secção norte do rio Eagle, no Alasca, “um dos favoritos de Amanda”. Brian detalha, numa publicação de Facebook, que os dois tinham parado para descansar perto do rio quando Groot tentou beber água de um buraco de cerca de 40 centímetros e caiu.

O marido mergulhou para tentar salvá-lo, mas não conseguiu. Amanda saltou logo de seguida, convencida de que a sua experiência como enfermeira de emergência poderia ajudar. “Antes que eu pudesse voltar à abertura [do buraco] para tentar agarrá-la, vi-a a nadar por baixo do gelo e depois desapareceu de vista”, comenta Brian.

“Para qualquer pessoa que se pergunta por que razão mergulhámos para salvar o nosso cão, só posso responder: os nossos instintos tomaram conta de nós e avançámos sem pensar. A Amanda amava os cães quase tanto como os nossos filhos, eles eram família”, esclarece Brian. “Ela não saltou para salvar 'apenas um cão', era um membro da família. Para mim e para os nossos quatro filhos, ela morreu como uma heroína”.

