Cada homem é uma sombra tenebrosa: Pedro Paiva, agora a solo

“Wolfgang Borchert tinha 18 anos quando a guerra eclodiu e 24 quando terminou. A guerra e o cárcere tinham transformado a sua saúde, a fome e a miséria fizeram o resto, e Borchert sucumbiu em 20 de Novembro de 1944, com a idade de 26 anos.” Parecerá estranho ao leitor que uma recensão crítica a uma exposição de arte se inicie com uma longa citação. Neste caso, do escritor alemão Heinrich Böll (1917-1985), retirada do seu prefácio à edição portuguesa de Em Frente da Porta do Lado de Fora (ed. Portugália) de Wolfgang Borchert.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt