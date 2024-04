Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

1.

Abril – o cravo vem

chamar a liberdade

para brincar

2.

Na mesa de voto

escrevi o poema

a revolução

3.

Uns pulmões que

faísquem na voz –

a ignição da revolução

4.

Meço a minha liberdade

por quantas pessoas

ainda falta libertar

5.

Do sangue feito seiva

brota a flor da marcha

concreta da liberdade

Gisela Casimiro (Guiné-Bissau, 1984) é escritora, artista, oradora, performer e activista portuguesa. Publicou Erosão, Giz e Estendais. Traduziu e escreveu o prefácio de Irmã Marginal, de Audre Lorde. É autora da dramaturgia de Casa com Árvores Dentro, encenado por Cláudia Semedo. Fez apoio à dramaturgia de Blackface!, de Marco Mendonça, e apoio à criação de Belonging, de Raquel André. Coordena o Clube de Leitura do Batalha Centro de Cinema com Teresa Coutinho. É membro fundador da UNA – União Negra das Artes.