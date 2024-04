Mayan quer refundar a IL para depois avançar com uma candidatura à liderança

O fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves divulga esta segunda-feira o Manifesto "Unidos pelo Liberalismo”, uma declaração pública de princípios e intenções que traça um novo rumo para o partido A apresentação do manifesto, que decorre esta manhã, em Lisboa, é vista como sendo o primeiro passo para o ex-candidato à Presidência da República avançar com uma candidatura à comissão executiva do partido. A convenção nacional electiva está prevista para Janeiro de 2025, altura em que termina o mandato que os liberais deram ao presidente do partido, Rui Rocha.

