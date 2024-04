Geny de nome, génio nos pés

Treinou-se à experiência no FC Porto, mas foi no Amora que encontrou espaço de afirmação. Hoje, é uma das referências do Sporting.

Estádio da Medideira, 28 de Abril de 2018. Joga-se a jornada 32 da Série D do Campeonato de Portugal, entre o Amora e o Sporting Ideal. Está 1-0 para a equipa da casa quando, mesmo a fechar a primeira parte, depois de um canto, a bola vai ter com um jovem de 17 anos chamado Geny Cipriano Catamo. O n.º 54 do Amora deixa-a bater uma vez no chão e, ao primeiro toque, fica parada na relva. Mais dois toques com o pé esquerdo para ganhar posição e, com o terceiro, a bola volta a levantar voo e com uma trajectória perfeita na direcção da baliza. “Granda golo”, ouve-se no som de fundo do vídeo que captou o momento. No dia seguinte, o jornal “Diário do Distrito” inaugura os títulos com o mais óbvio dos trocadilhos com o nome do autor daquele golo: “Nasceu um Geny(o)”.