A água está a desaparecer do oásis vital do deserto mexicano Cuatro Ciénegas

As plantas de alfafa balançam sob um fino véu de névoa, enquanto o equipamento de irrigação se eleva acima das culturas, pulverizando os vastos campos com água. Este é um produto agrícola importante no estado de Coahuila, no norte do México, cultivado há centenas de anos. Rica em fibras e proteínas, é usada para alimentar o gado na segunda maior economia da América Latina. Mas as culturas de alfafa e outras actividades agrícolas estão também a secar o antigo oásis de Cuatro Ciénegas​, a zona húmida mais importante do deserto de Chihuahua e uma anomalia geológica que, segundo os cientistas, pode ajudar a compreender a origem da Terra, as alterações climáticas e as hipóteses de vida em Marte.

As 170 piscinas com anéis de cactos contêm importantes espécies de peixes, caracóis, tartarugas, bactérias e estruturas rochosas vivas únicas que oferecem pistas importantes sobre a vida na Terra há milhões de anos. Mas, desde 1985, perderam-se cerca de 40% das piscinas e lagoas de superfície, estimou o Instituto Mexicano de Tecnologia da Água num relatório de 2023. A extracção de água destes corpos aumentou pelo menos 400% em 25 anos, o que, segundo o instituto, se deve principalmente a um aumento das concessões de água e a culturas dependentes de água, como a alfafa.

Os cientistas advertem que a área pode sofrer danos catastróficos sem um plano de recuperação. A criação de gado leiteiro na principal região produtora de leite do México, a cidade vizinha de Torreon, tem dependido fortemente, desde o início do século XX, da água de Cuatro Ciénegas​ para alimentar os poços utilizados em 6000 hectares de culturas forrageiras por ano, de acordo com o Instituto Mexicano de Tecnologia da Água.

Fazendas e plantações geridas por grandes empresas desviaram grande parte do abastecimento, de acordo com pequenos agricultores como Mario Lopez, que tem visto o seu próprio acesso à água diminuir desde que começou a cultivar alfafa, milho e feijão em 2008. "Todos temos o direito (à água), mas para os pequenos proprietários, o ritmo abrandou ao longo dos anos", disse Lopez. "Quando comecei aqui, havia muita água e agora já não há." Lopez disse que as suas culturas diminuíram para cerca de seis hectares devido à falta de água.

"Cuatro Ciénegas​ está em risco de desaparecer", disse Valeria Souza, investigadora do Instituto de Ecologia da Universidade Nacional Autónoma do México, que se dedica a modelos de agricultura sustentável para ambientes desérticos. "Sobreviveu a dois congelamentos globais e a cinco extinções globais, mas não sobreviveu a nós 50 anos", disse Souza, acrescentando que as características únicas de Cuatro Ciénegas​ revelam uma compreensão sobre se outros planetas como Marte poderiam abrigar vida primitiva.

Arnulfo Ramirez, que vive numa comunidade próxima, disse que fez um acordo com uma grande empresa de lacticínios para vender as suas terras na condição de a empresa garantir o acesso à água. Mas recentemente a água não tem chegado. Em vez disso, a comunidade tem de a trazer de camião, apenas se e quando houver gasolina para o fazer. "Trazemos água para tomar banho, para lavar a loiça, para os animais", disse Ramirez. "É uma despesa enorme".​