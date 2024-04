A melhor fotografia de natureza do ano foi tirada numas férias — durante a refeição

O concurso World Nature Photography Awards voltou a mostrar as espécies e paisagens que existem no mundo e, este ano, as câmaras fotográficas deram destaque aos predadores e às presas do reino animal. Umas captaram aves com o bico ensanguentado, outras linces sentados no gelo ao lado do corpo de outro animal ou uma raposa no meio de destroços. A fotografia vencedora de 2024 foi tirada por acaso.

A fotógrafa Tracey Lund estava de férias nas Ilhas Shetland, na Escócia, quando viu milhares de alcatrazes a mergulhar nas águas à procura de peixes. Tinha levado uma máquina à prova de água e aproveitou o momento: “[Foi] um espectáculo inacreditável de assistir quanto mais de fotografar. Tirei 1800 fotografias naquele dia, mas só tinha duas para usar”, declarou, citada pelo site do concurso.

Two gannets under the water (dois alcatrazes debaixo de água, em tradução livre), mostra duas destas aves a competir pelo mesmo peixe dentro de água: a cauda para um e a cabeça para o outro. A cena foi o suficiente para ser a fotografia de natureza do ano e garantir à britânica um prémio monetário de 929 euros.

As fotografias estão divididas em 14 categorias: aves, retratos de animais, mamíferos, invertebrados, anfíbios e répteis, plantas e fungos, debaixo de água, pessoas e natureza, arte da natureza, vida selvagem urbana, preto e branco, paisagens e ambientes do planeta Terra, fotojornalismo de natureza e animais no seu habitat.

Na fotogaleria está um pássaro pica-bois-de-bico-vermelho a descansar no nariz de um búfalo, um cardume a ser perseguido por uma baleia-jubarte nos fiordes da Noruega, um leão-marinho a brincar com um saco plástico ou os “últimos segundos” de uma zebra prestes a ser caçada por uma chita.

“Naquela manhã, decidimos seguir quatro chitas na caça. Seguimo-las por horas. Sabíamos que algo iria acontecer. As chitas perseguiram um pequeno grupo de zebras. Naqueles segundos, tirei esta foto da mãe zebra a tentar pela última vez afastar a cria da chita que a ia atacar. Falhou. Vou lembrar-me destes últimos segundos para o resto da minha vida”, recorda o fotógrafo belga Alex Brackx.

No Porto Santo, na Madeira, o húngaro Ferenc Lorincz fotografou um peixe e o que resta de um navio naufragado.

Os World Nature Photography Awards foram criados em 2020 para incentivar a preservação do meio ambiente. O concurso destina-se a todos os fotógrafos amadores e profissionais, sendo que a inscrição tem um custo de 32 euros. A equipa compromete-se a plantar uma árvore por cada inscrição recebida.

Este ano, e pela primeira vez, as imagens vencedoras desta edição estão à venda no site do concurso. Os vencedores do próximo ano serão anunciados em Fevereiro de 2025.

