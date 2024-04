Angola, um país à espera dos turistas

"O mundo explora o seu petróleo e diamantes, mas inexplicavelmente ainda não descobriu a sua maior riqueza, o turismo. As décadas de guerra marcaram o país, porém o seu povo continua sorridente e acolhedor e a natureza permanece exuberante e intocada. Os portugueses já não precisam de vistos e o kwanza está desvalorizado. Se há altura para conhecer Angola – ou resolver as imensas saudades – é mesmo esta."

Socorro-me das palavras do Rui Barbosa Batista para arrancar esta carta porque elas vão direitinhas ao assunto. Na companhia do Filipe Morato Gomes, o autor das fotografias que hoje publicamos na Fugas, o Rui andou três semanas a descobrir Angola e voltou absolutamente rendido. À natureza exuberante – cataratas de Calandula, Pedras Negras de Pungo Andongo, colinas de Curoca, praias desertas – junta-se um povo caloroso e sorridente e à espera dos turistas de braços abertos. A reportagem do Rui e do Filipe é, por isso, a não perder.

Como também é a da Alexandra Couto, que acompanhou um grupo de alunos com problemas de visão num emocionante passeio pelas águas bravas do rio Paiva. Lê-se aqui.

Bom fim-de-semana e boas fugas!