Sporting-Benfica: derby com vista para o título

Depois do “ensaio” para a Taça, os rivais de Lisboa voltam a encontrar-se, desta vez em Alvalade, para clarificar ou complicar as contas do campeonato.

Um jogo que seja uma rivalidade histórica será sempre especial, independentemente das circunstâncias. Mas será sempre mais saboroso quando conta para alguma coisa. É o que acontece com o Sporting-Benfica deste sábado (20h30, SPTV1), o quarto confronto da temporada entre os dois “velhos” rivais de Lisboa. Primeiro contra segundo quando estão separados por apenas um ponto e a mês e meio do final do campeonato? Dificilmente este jogo podia ser mais consequente. Ganha o Sporting e fica com uma vantagem de quatro pontos (e ainda tem um jogo em atraso), ganha o Benfica, que tem um jogo de avanço, e passa para a frente. Um empate deixa tudo na mesma, com menos uma jornada por disputar.