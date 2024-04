Arouca impede Sp. Braga de chegar ao pódio da Liga

O Sp. Braga falhou este sábado, na recepção ao Arouca, o assalto ao terceiro lugar da I Liga, tendo sido derrotado (0-3) de forma clara pela equipa orientada por Daniel Sousa, treinador anunciado por António Salvador como futuro responsável técnico do clube minhoto.

O compromisso entre o 4.º e o 7.º classificados do campeonato, relativo à 28.ª jornada, assumiu, durante as horas que antecederam o jogo, contornos de grande constrangimento entre as equipas, fruto da saída de Artur Jorge, para o Botafogo, colmatada com a contratação do técnico arouquense pelo clube bracarense... fortemente criticada pelos dirigentes do Arouca.

No campo desportivo, as questões de ética foram substituídas por uma entrada personalizada da formação visitante, a condicionar as dinâmicas de um Sp. Braga orientado por Rui Duarte, técnico a prazo, promovido dos sub-23.

Apesar de ter iniciado o encontro com o mesmo onze que venceu por 3-5 em Portimão, o Sp. Braga precisou de chamar os pesos-pesados Ricardo Horta e Álvaro Djaló para devolver o controlo que raramente teve na primeira parte.

O Arouca foi superior na etapa inicial, com dois golos, um remate ao poste e duas defesas salvadoras de Matheus, fruto de uma pressão forte à perda da bola, processo que originou os momentos mais decisivos da partida. Serdar (29') introduziu a bola na própria baliza e Mujica (34') ampliou num erro de Zalazar que Moutinho não conseguiu emendar.

A segunda parte revelou um Sp. Braga mais objectivo e perigoso, capaz de criar sucessivas situações de apuro para a defesa arouquense, onde se destacou Arruabarrena, determinante para manter a vantagem e permitir que a equipa continuasse a apostar no erro do Sp. Braga, sempre na expectativa de accionar uma das suas perigosas transições.

O momento acabou mesmo por surgir à entrada do último minuto (89') do tempo regulamentar, com Jason e fazer todo o trabalho, a rematar e Mujica a desviar para a baliza de Matheus.

O Sp. Braga desperdiçou uma oportunidade para pressionar o FC Porto na luta pelo pódio e poderá, inclusive, ser alcançado pelo rival Vitória, que joga este domingo no Estádio do Dragão.