Um regresso e duas estreias nos Negócios Estrangeiros

José Cesário, que fica com as Comunidades Portuguesas, regressa a um cargo que já desempenhou.

No Ministério dos Negócios Estrangeiros, o ministro Paulo Rangel terá como secretários de Estado Inês Carmelo Domingos (Assuntos Europeus), Nuno Azevedo Sampaio (Negócios Estrangeiros e da Cooperação) e José Cesário (Comunidades Portuguesas).

Se José Cesário regressa a um cargo que já desempenhou, Inês Domingos e Nuno Sampaio são estreias em funções governativas. A secretária de Estado dos Assuntos Europeus já foi deputada e actualmente desempenhava funções na Casa Civil do Presidente da República. Fazia ainda parte do Conselho Estratégico Nacional do PSD, a convite de Luís Montenegro, com a área do Empreendedorismo, Inovação e Digitalização. É economista e docente na Católica School of Business and Economics. É mestre em Economia pela University College London e licenciada em Economia pela Université Catholique de Louvain.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação é actualmente membro da Assembleia Municipal da Lourinhã, eleito pelo PSD, e também faz parte do Conselho Estratégico Nacional de Luís Montenegro, onde estava com a área da Política Externa, Diáspora e Assuntos Europeus. É docente do Instituto de Estudos Políticos da Católica. Foi assessor de Cavaco Silva na Presidência da República para os Assuntos Parlamentares. Ainda transitou para o consulado de Marcelo Rebelo de Sousa mas por pouco tempo.

Já José Cesário tem uma forte ligação às comunidades portuguesas no estrangeiro, tendo sido cabeça de lista do PSD pelo círculo da emigração na Europa. Neste aspecto, o primeiro-ministro não quis inovar, apostando em alguém que conhece bem o MNE, as comunidades portuguesas e o partido (pertence ao PSD de Viseu).