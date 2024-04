Fenerbahçe suspende decisão de abandonar campeonato turco

A votação da medida mais radical — há outros cenários em equação — avançada pelo Fenerbahçe como forma de protesto pelo ataque de que a equipa foi alvo no final do jogo da 30.ª ronda do campeonato (em que os adeptos do Trabzonspor agrediram os jogadores visitantes), foi ontem suspensa.

Após várias horas de debate, o presidente do clube, Ali Koç, anunciou uma nova assembleia dentro de três meses, período que será de profunda reflexão, mantendo-se de pé a possibilidade de o Fenerbahçe abandonar mesmo a principal competição do futebol turco, cuja selecção será adversária de Portugal no Grupo F da fase final do Campeonato da Europa de 2024.

A assembleia extraordinária de ontem, no Estádio Sukru Sarakoglu, que reuniu mais de 20 mil adeptos do emblema de Istambul num dia de trabalho e durante o Ramadão, prometia transformar-se num momento histórico, dado o carácter extremo das medidas propostas. Mas Ali Koç declarou que desistir da Liga esta época seria o último recurso e uma decisão limite, pelo que pretende recuar e retirar essa opção da agenda da próxima assembleia.

Pelo menos enquanto for possível a conquista do título de campeão turco, que o Galatasaray lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe, que hoje acerta o calendário na recepção ao Adana Demirspor (11.º classificado).

Em alternativa, enquanto houver possibilidade de vencer a competição, o Fenerbahçe pondera outras medidas, que passam pelo boicote à final da Supertaça, a realizar no domingo, frente ao Galatasaray... Seja desistindo pura e simplesmente ou apresentando uma equipa constituída por juniores caso não seja indigitado um árbitro estrangeiro e a partida não seja adiada.

Outro cenário, proposto pelo presidente do clube, passaria pela não participação nas duas próximas edições da Taça da Turquia, troféu de que o Fenerbahçe (com sete títulos) é o actual detentor, depois do triunfo (2-0) sobre o Basaksehir, na final de há um ano. Este ano, o Fenerbahçe foi eliminado pelo Ankaragücü nos quartos-de-final, estando as meias-finais agendadas para 23/24 de Abril e 7 de Maio.

O Fenerbahçe pretende, ainda, apelar à UEFA e FIFA para que sejam tomadas as medidas necessárias para inverter o estado insustentável que o futebol turco atingiu.

Refira-se que o Trabzonspor reagiu aos incidentes do jogo com o Fenerbahçe com o pedido de demissão do presidente da federação turca, alegando que os futebolistas Osayi Samuel e Jayden Oosterwolde agrediram adeptos do clube da casa a pontapé, acto classificado pela federação como uma luta, “atenuante” liminarmente rejeitada pelo Trabzonspor.