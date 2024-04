Alcaide de Cartaya e o incidente com Conceição: “É lamentável a postura do FC Porto”

O alcaide de Cartaya, cidade da província de Huelva onde na semana passada se realizou um torneio de futebol de jovens, condenou nesta terça-feira o comportamento de Sérgio Conceição e a atitude do FC Porto na sequência dos incidentes registados. "É muito triste que uma entidade como o FC Porto lance um comunicado contra o alcaide e a favor do treinador sem se informar", vincou Manuel Barroso.

Em conferência de imprensa, convocada com o intuito de prestar esclarecimentos sobre o desentendimento com o treinador do FC Porto e um dos seus filhos, o autarca sublinhou que a única coisa que fez foi tentar chamar Sérgio Conceição à razão.

"Ao início, não conhecia nem sabia quem era Sérgio Conceição. A única coisa que fiz foi chamar-lhe a atenção. No momento em que me aproximo dele, identificou-se como máxima autoridade portuguesa. Eu digo-lhe que até podia ser a máxima autoridade em Portugal, mas ali não era ninguém para saltar para o campo e muito menos para agredir o árbitro. Convidei-o a sair e é isso que se vê nas imagens", adiantou.

De seguida, todos se dirigiram para a zona dos balneários e Manuel Barroso explica o comportamento que o levou a avançar com uma denúncia às autoridades. "Ele entra naquela zona com o filho e comete vários delitos, os quais vou ler e pelos quais os denunciámos: atentado contra a autoridade, ameaças e alterações à ordem pública. Não queria que isto tivesse chegado onde chegou. Não estava contra Sérgio Conceição por ser o Sérgio, estava contra ele porque não nos respeitou".

Barroso lamenta ainda a tomada de posição do FC Porto na sequência do incidente, salvaguardando que ninguém cuidou de apurar a sua versão dos acontecimentos. "Antes de lançarem um comunicado em defesa do treinador, deviam ter ouvido a outra versão. É muito triste que uma entidade como o FC Porto lance um comunicado contra o alcaide e a favor do treinador sem se informar. Por este comunicado, muitos adeptos me ameaçaram de morte nas redes sociais, ao meu filho e aos meus familiares, comentários que também estão nas mãos da polícia. É lamentável a postura do FC Porto. Vamos a tribunal e este alcaide vai defender-se.