Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

António Barros. Poema icónico do autor é: “Escravos”, Concurso Nacional de Poesia 10 anos do 25 de Abril, no júri Sophia de Mello Breyner Andresen, David Mourão Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues, José Carlos de Vasconcelos e Manuel Alegre. Nos 40 anos de Abril, ofereceu quarenta cravos negros à Assembleia da República — 40 poemas visuais: “Lástima”.