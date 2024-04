Clandestinos, um podcast especial para os 50 anos do 25 de Abril

Histórias sobre pessoas a quem o 25 de Abril de 1974 devolveu a liberdade... mas também o próprio nome. Do mergulho na clandestinidade ao dia inteiro e limpo em que saíram do silêncio.

Isabel do Carmo foi Iva e Elisa. Manuela Clara manteve parte do nome mas transformou-se em Maria Manuela e "perdeu" dois anos. Mariana e Armando montaram uma casa para manter as aparências e acabaram por construir uma família que dura até hoje. António Vilarigues nasceu clandestino.

São pormenores das muitas vidas daqueles que lutavam contra o Estado Novo na clandestinidade. Foi há 50 anos que o 25 de Abril lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome, e em muitos casos a família.

No podcast Clandestinos vamos ouvir as histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade. Da coragem e da luta no dia-a-dia, mas também do medo e da saudade.

Uma série coordenada por Inês Rocha para acompanhar neste mês de Abril. Cada episódio traz um jornalista e uma história diferente. O primeiro sai no dia 3 de Abril.

Na semana seguinte o PÚBLICO lança também o podcast Canções de Abril, sobre seis músicas que ajudaram a fazer a Revolução, com entrevistas de Nuno Pacheco.