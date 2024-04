Pode alguém ser quem não é?

A neve ainda vai dando ares de sua graça aqui no Nordeste dos Estados Unidos, mas o calendário já entrou na mud season, a estação da lama, dos bolbos nos arbustos e das aves de regresso do Sul. Descongela também uma polémica interessante (para quem a vê de fora) que entretém o estado do Vermont: quais são as tribos nativas deste cantinho americano? E quem as define como tal?