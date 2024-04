Vice-campeão de 2023 cai na primeira ronda do Estoril Open

Miomir Kecmanovic perdeu em dois sets, no arranque do torneio, com o espanhol Roberto Bautista Agut.

O tenista sérvio Miomir Kecmanovic, finalista na edição de 2023 e sexto cabeça de série, foi eliminado nesta segunda-feira, na primeira ronda do Estoril Open, ao perder com o espanhol Roberto Bautista Agut.

No primeiro encontro do quadro de singulares da edição de 2024, Kecmanovic, 50.º do mundo e também finalista derrotado de pares em 2023, foi afastado pelo 93.º jogador mundial, por 6-1 e 7-5, em uma hora e 24 minutos.

Na próxima ronda, Bautista Agut, antigo número nove mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Altmaier (54.º) e o espanhol Pedro Martínez (77.º).

Fokina forçado a desistir

Outro espanhol, no caso Alejandro Davidovich Fokina, quarto cabeça de série, desistiu do torneio, tendo a organização chamado para o seu lugar o francês Richard Gasquet, repescado da qualificação.

Davidovich Fokina, 28.º do ranking mundial, foi semifinalista em 2019 e 2021 do único torneio português no circuito ATP, acabando agora por falhar a quinta presença no Clube de Ténis do Estoril.

"Richard Gasquet vai jogar o quadro principal do Estoril Open como lucky loser. Entra directamente para a segunda ronda após a desistência de Alejandro Davidovich Fokina", adiantou a organização, explicando que na base do abandono de Fokina está uma infecção dentária.

Na segunda ronda, Gasquet, vencedor do torneio em 2015, vai defrontar o alemão Maximilian Marterer, 97.º da hierarquia, ou o austríaco Dominic Thiem, 91.º, que se defrontam nesta segunda-feira.