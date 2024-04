Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

Tenho uma revolução,

francesa, perfumada,

que entre 68 e 75 me levou

pela mão, em festa,

a conhecer os mistérios

do mundo.

Anda, desde então,

encavalitada pelas estantes,

entre despojos da memória

e insones sonhos por cumprir,

poemas desesperados,

amores antigos e já esquecidos,

vagos distúrbios de consciência

e muitas outras coisas

espalhadas

que não vale a pena enumerar.

E guia-me

pelo labirinto do devir,

a livrar-me da ameaça do tédio

nosso de cada dia.

Adolfo Luxúria Canibal, jurista, fundou os grupos Mão Morta e Mécanosphère, de que é vocalista e letrista, tendo mais de 30 discos editados. Criou espectáculos de spoken word e de dança, performances neuro-áudio-visuais, filmes de videoarte e foi actor em cinema e teatro. Publicou uma dezena de livros.