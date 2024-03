Instagram vai restringir “conteúdos políticos” — mas é possível desactivar esta opção

Se notares uma diminuição no número de publicações de cariz político no feed do teu Instagram, não estranhes. A Meta anunciou que vai parar de "recomendar proactivamente conteúdo político" de contas que os utilizadores não seguem, nas suas plataformas. A medida afecta o Instagram, o Threads e, futuramente, o Facebook.

A decisão foi anunciada em Fevereiro e já está a funcionar em alguns perfis. Ainda não chegou a Portugal, mas deverá entrar em vigor nas próximas semanas. Alguns utilizadores já descobriram como desactivar esta restrição e tecem críticas à decisão da Meta.

Adam Mosseri, executivo da Meta, explicou a decisão num comunicado oficial no blogue da rede social. Segundo o responsável, o utilizador tem a liberdade de escolher se pretende continuar a ver este tipo de conteúdos. No entanto, admite que a Meta não pretende “amplificar conteúdos políticos de contas que [os utilizadores] não seguem”. Se o utilizador seguir perfis com publicações de perfil político, continuará a vê-las, apenas não verá tantas recomendações de outros criadores. “O nosso objectivo é preservar a liberdade dos utilizadores que interagem com conteúdo político, respeitando as preferências de cada um”, rematou.

A decisão já causou algumas reacções adversas. De acordo com a AP News, alguns utilizadores alegam que o Instagram está a limitar, sem necessidade, o discurso político numa altura em que decorrem as eleições norte-americanas e o conflito entre Israel e Palestina tem captado grande atenção mediática. Além disso, fica uma pergunta no ar: afinal, o que é considerado um conteúdo político?

Num artigo da CNN, pode-se ler a resposta da Meta: “Com base na investigação, a nossa definição de conteúdo político é o conteúdo susceptível de ser sobre tópicos relacionados com o governo ou as eleições; por exemplo, publicações sobre leis, eleições ou tópicos sociais. Estas questões globais são complexas e dinâmicas, o que significa que esta definição irá evoluir à medida que continuarmos a colaborar com as pessoas e comunidades que utilizam as nossas plataformas e com especialistas externos para aperfeiçoar a nossa abordagem.” No entanto, a utilização do termo “tópicos sociais” também gerou dúvidas, uma vez que vários temas se encaixam nele, não sendo necessariamente assuntos políticos.

Os utilizadores escolhem a versão que preferem

Embora esteja activada por defeito, cada utilizador pode escolher a opção que melhor encaixa nos seus objectivos. A limitação de conteúdos políticos é visível na aba de Explorar, nos reels, nas recomendações de feed e de perfis a seguir.

Caso prefiras continuar a receber as mesmas sugestões, vários utilizadores e até o próprio Instagram já ensinaram como desactivar esta restrição.