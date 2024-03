Café com Propósito: o papel das empresas na inclusão

No dia 28 de Março, o Café Joyeux Cascais será o palco de uma talk promovida pela Nespresso, onde o tema da inclusão social será trazido para o centro do debate.

De acordo com o Relatório Mundial da Deficiência, da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de mil milhões de pessoas em todo o mundo têm algum tipo de deficiência, o que significa que 15% da população está sujeita a dificuldades devido a algo que não pode controlar. Em Portugal, o valor representa 10% da população, ou seja, um milhão de pessoas. Esta é uma fatia considerável que não deve ser ignorada e que, muitas vezes, sem o apoio certo do seu lado, encontra alguns desafios no dia-a-dia que podem comprometer a sua integração na sociedade.

É precisamente para combater este estigma, e no âmbito da Yellow Week - assinalada pela primeira vez este ano, entre os dias 21 de Março e 2 de Abril, que a Nespresso se junta ao Café Joyeux para discutir o papel das empresas naquilo que é a inclusão de pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, assim como do desenvolvimento motor, e dos desafios que enfrentam no acesso ao mercado de trabalho. De forma a enriquecer a experiência que esta semana será, a Nespresso e o Café Joyeux criaram ainda o programa “Experience my Job”, um programa de intercâmbio, onde os colaboradores de cada empresa irão experienciar as funções de cada um, de forma alternada, melhorando a compreensão das diferenças nos respectivos locais de trabalho. A juntar a isto, serão postas em prática várias acções de sensibilização, algumas a ter início nesta semana, como por exemplo a personalização das boutiques Nespresso com a cor amarela e a presença de Equipiers do Café Joyeux nas mesmas, símbolo desta parceria.

Mas porque este tem de ser um trabalho conjunto, no dia 28 de Março, o debate será aberto à intervenção de todos, com a participação de vários intervenientes e personalidades, numa iniciativa que tem como objectivo abordar o papel das empresas enquanto instituições que devem promover a inclusão, explorando, também, os benefícios que a normalização das diferenças traz consigo.

Nespresso e Café Joyeux : um encontro feliz

A talk “Café com Propósito: o papel das empresas na inclusão” não é a primeira iniciativa fruto da parceria entre a Nespresso e o Café Joyeux. Foi em Novembro de 2023 que este encontro se deu, sempre com o objectivo claro de unir esforços para o apoio ao emprego e a formação de pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento no mercado português. Inspirar a mudança é o mote e, para além da talk, foi também lançado um blend de café Nespresso para o Café Joyeux, desenvolvido pelos Coffee Masters da Nespresso, com a missão de impulsionar este tema e toda a área de actuação do Café Joyeux.

Mas porque o objectivo da marca passa por alargar este seu trabalho e enriquecê-lo com o maior número de iniciativas e acções possíveis, 2024 foi o ano de dar mais um passo na sua estratégia de Igualdade, Diversidade e Inclusão, trazendo o tema do papel das empresas na inclusão para a esfera pública. Assim, é assinalada pela marca - pela primeira vez - a Yellow Week, entre os dias 21 de Março (Dia Internacional da Síndrome de Down) e 2 de Abril (Dia Mundial do Autismo).

No dia 28 deste mês, o Café Joyeux será, então, o palco de uma conversa que se espera esclarecedora. Com as ferramentas certas do lado das empresas, a esperança é a de que a Inclusão seja, cada vez mais, uma prática comum e natural para qualquer local de trabalho.

Aponte a data na agenda e venha fazer parte deste debate, que se quer de todos e para todos! Com transmissão em directo, a partir das 10h30, nas redes sociais do PÚBLICO.