Apoiantes do Chega são menos radicais do que líderes do partido

Os simpatizantes do Chega têm um perfil próximo do eleitorado do centro e são menos radicais do que os seus líderes, propõe o cientista político Tiago Fernandes com base na análise das respostas a um inquérito financiado pela Fundação Friedrich Ebert, cujos resultados vão ser apresentados esta segunda-feira na Fundação Mário Soares, em Lisboa.

