Sporting volta a ficar com a Taça no voleibol

“Leões” conquistam o troféu pela quinta vez, ao triunfarem na final em Viana do Castelo sobre a Fonte do Bastardo por 3-2.

O Sporting voltou neste domingo a conquistar a Taça de Portugal em voleibol, ao bater na final em Viana do Castelo a Fonte do Bastardo por 3-2 (25-16, 20-25, 25-22, 20-25 e 22-20). Os “leões” repetiram a conquista de 2021 (em que venceram o Benfica), elevando para cinco o número de vezes que ganharam a competição, enquanto a formação açoriana, que estava na sua terceira final consecutiva, mantém uma única Taça no currículo, a de 2013.

Embalado pelo triunfo sobre o Benfica no dia anterior, o Sporting entrou com a disposição de resolver cedo esta final, dominando totalmente o primeiro parcial. Antes do primeiro desconto de tempo, a equipa de João Coelho já vencia por 6-1 e manteve esse ritmo até ao final, graças, sobretudo a um grande trabalho junto à rede do bloco, a ler muito bem as acções de ataque da Fonte. A dupla checa Galabov e Licek, mais Wagner, faziam as despesas do ataque sportinguista.

O set inicial foi o único verdadeiramente desequilibrado. Os açorianos, que vinham de uma maratona frente ao Leixões na meia-final (duas horas e meia de jogo), responderam de forma exemplar no segundo set, abrindo uma vantagem de 4-0 logo a abrir. Com maior eficácia no serviço, mais a boa distribuição de Pombeiro e a eficácia de Marcão e Romero na rede, a Fonte conseguiu resistir a várias aproximações “leoninas” e empatar a final, com 25-20.

Ainda mais equilibrado foi o terceiro parcial, com os “leões” a recuperarem a vantagem com um triunfo por 25-22, mas os homens de João Abrantes responderam com um 25-20 no quarto set – esta época, a Fonte do Bastardo ainda não tinha conseguido vencer dois sets nos jogos com o Sporting.

O equilíbrio do jogo manteve-se no quinto e decisivo parcial e só mais perto da decisão é que o Sporting conseguiu uma vantagem de dois pontos (12-10), com a Fonte sempre a manter-se na corrida. Com um empate a 13, João Coelho voltou a pedir um desconto de tempo e o Sporting regressou à quadra, teve dois match-points que os açorianos conseguiram anular.

Depois, foi a Fonte a ter duas bolas de jogo, mas o Sporting também foram capazes de as anular. Os “leões” conseguiram pontuar no seu serviço, recuperaram o controlo e, à sexta bola de jogo, fecharam a final a seu favor, com um ataque de Wagner que bateu no bloco e foi para fora.