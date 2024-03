Uma maré de plástico invadiu uma praia na Indonésia

A aldeia piscatória de Teluk, província de Banten, Indonésia, viu a costa encher-se de lixo, na sua maioria plásticos e resíduos domésticos, após uma maré alta errática provocada por um clima irregular. O episódio aconteceu na passada sexta-feira, 15 de Março. Nas fotografias, vêem-se pessoas e animais da aldeia a caminharem por entre a pilha de lixo e os barcos dos pescadores permanecem encalhados na costa.

Pelo mundo, produzem-se 430 milhões de toneladas de plásticos todos os anos e dois terços são produtos com uma vida útil curta, que rapidamente se transformam em lixo, uma grande parte dele não tratado, que se deposita na natureza e até nos nossos corpos, com consequências para a nossa saúde e a do ambiente.