Sporting e Fonte do Bastardo discutem final da Taça de voleibol

“Leões” afastaram o Benfica na meia-final, com um triunfo por 3-1. Leixões caiu no quinto set.

O Sporting ganhou neste sábado o clássico diante do Benfica (3-1), em Viana do Castelo, e apurou-se para a final da Taça de Portugal de voleibol.

Os “leões” levaram a bateram o rival com os parciais de 25-21, 20-25, 25-20 e 25-20, e vão defrontar no domingo (17h), na final da competição, a Fonte do Bastardo, que eliminou o Leixões depois de um embate com cinco sets (3-2, com 25-19, 22-25, 25-22, 32-34, 15-11).

Os açorianos, que marcam presença no jogo decisivo pela terceira vez consecutiva, não vencem o troféu desde 2013, enquanto o Sporting ganhou pela última vez em 2021.