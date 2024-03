Despesa com medicamentos nos hospitais do SNS aumentou quase mil milhões de euros em 11 anos

No ano passado, a despesa com medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ascendeu a 1959 milhões de euros. O valor quase duplicou, aumentando 941 milhões de euros, no espaço de 11 anos. Em 2012, as unidades de saúde gastaram 1018 milhões de euros. O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), Xavier Barreto, defende a criação de uma estratégia que avalie o valor real dos medicamentos na qualidade de vida dos doentes e acordos de partilha de risco com a indústria farmacêutica. “Está tudo por fazer nesta área”, lamenta.

