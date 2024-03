Tenerife: uma gastronomia única que desperta emoções

É em pleno Oceano Atlântico, perto da costa ocidental africana, que encontramos Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Canárias espanholas. Um destino único, onde convivem paisagens tão diferentes como praias de águas transparentes e areia escura, florestas exuberantes e vulcões que parecem ser de outro planeta. É a ilha das mil experiências, cujo clima ameno convida a visitar em qualquer altura do ano.

A biodiversidade de Tenerife, a influência do oceano, as características climáticas, a herança cultural dos primeiros povos das Canárias – os guanches – e do povo espanhol, resultam numa gastronomia tão curiosa como a própria ilha onde as influências da Europa, África e América se encontram. A gastronomia torna-se, por isso, um dos seus mais fortes atractivos turísticos, especialmente para amantes de boa comida.

A culinária de Tenerife, que tem por base os produtos locais e respeitando a sua sazonalidade, é riquíssima, sustentável e de “quilómetro zero”. Prima pela abundância de fruta (como a banana, abacate e papaia), vegetais e diversas qualidades de peixe fresco. A batata é outro ingrediente habitual à mesa: trazida há mais de 400 anos do continente americano, encontrou em Tenerife condições ideais para o seu cultivo e logo se tornou num dos alimentos base da alimentação na ilha. É a essência de muitos pratos típicos, como as “papas arrugadas”, batatas com crosta de sal, que acompanham com um molho de pimento e alho (“Mojo Picón”).

Foto Tenerife é a maior ilha do arquipélago das Canárias espanholas. É um destino único, com paisagens deslumbrantes em pleno do Oceano Atlântico

Falando de receitas incontornáveis, o “gofio” é um dos pilares da alimentação nas Canárias. Herdado dos guanches, é composto por cereais torrados e moídos, consumido ao pequeno-almoço com leite; às refeições principais com caldo de peixe ou como aperitivo ou sobremesa, amassado com mel e amêndoas. O "puchero canario" é outra especialidade local a não perder: preparado com diversos vegetais e carnes, este cozido é considerado um dos pratos mais nutritivos e saudáveis de toda a gastronomia espanhola.

São ainda especialidades o queijo de cabra, com um sabor ligeiramente ácido e salgado, e o mel. Em Tenerife há mais de dez qualidades de mel DOP (Denominação de Origem Protegida), graças às diversas espécies de abelhas e flores que coexistem na ilha.

O clima e a particular geologia de Tenerife são ainda propícios para a vinicultura. São de destacar os vinhos elaborados a partir da uva Malvasía – que mereceram referência nas obras literárias de William Shakespeare e Walter Scott.

A não perder: a gastronomia local de Tenerife Sabe o que são guachinches? Começaram por ser pequenas tascas, criadas pelos produtores de vinho para escoar a sua produção. Aos poucos, acrescentaram ao menu também os petiscos típicos da ilha, e assim surgiram os lugares onde se podem provar as receitas mais típicas de Tenerife. São espaços familiares, simples e tradicionais. A maioria localiza-se fora das povoações, em ambientes rurais, e oferecem experiências autênticas e íntimas.

O excepcional encontro entre a tradição e a modernidade em nove estrelas Michelin

A tradição gastronómica, que vale por si só como motivo para visitar Tenerife, encontra um novo nível de requinte graças a chefs e restaurantes inovadores que recentemente tornaram Tenerife num concentrado de estrelas Michelin: há nove em sete restaurantes. Os restaurantes “M.B” no Hotel The Ritz-Carlton Abama, em Guía de Isora, e o “El Rincón de Juan Carlos”, no Hotel Royal Hideaway Corales Beach, em Costa Adeje, somam já duas estrelas Michelin. Contam com uma estrela Michelin os restaurantes “Haydée by Víctor Suárez”, em La Orotava; “Taste 1973”, no Hotel Villa Cortés; “Kabuki”; “Nub”, no Hotel Bahía del Duque; e o “San Hô”, no Hotel Royal Hideaway Corales Beach, todos em Costa Adeje.

"El Rincón de Juan Carlos", no Hotel Royal Hideaway Corales Beach Restaurante "Haydée by Víctor Suárez", em La Orotava Restaurante "Abama Kabuki", no Ritz Carlton Abama Hotel Restaurante "M.B.", do chef Erlantz Gorostiza, no Ritz Carlton Abama Hotel Edu López Restaurante "Nub", Hotel Bahía del Duque Restaurante "San Hô", Hotel Royal Hideaway Corales Beach RocioEslava Restaurante "Taste 1973", do Chef Diego Schattenhofer, no Hotel Villa Cortés Fotogaleria "El Rincón de Juan Carlos", no Hotel Royal Hideaway Corales Beach

As particularidades únicas da gastronomia da ilha são o ponto de partida dos chefs destes espaços, que convidam os comensais para inesquecíveis viagens pelos saborosos produtos de Tenerife com interpretações modernas e criativas, por vezes com fusões com outras cozinhas, como a japonesa e mediterrânica. Os deliciosos produtos que a terra oferece em Tenerife só podiam dar origem a experiências dignas de distinção.

Vale a pena partir à descoberta de Tenerife à boleia do Guia Michelin, conhecendo a ilha em todo o seu esplendor, a partir dos seus sabores e aromas. Prepare-se para uma viagem gastronómica como nunca viveu e deixe-se apaixonar.