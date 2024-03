Há 50 anos: a guerra de Gombe

Foi um dos primeiros grandes acontecimentos do ano de 1974, que mudou a nossa percepção dos "vegetarianos e pacíficos chimpanzés" e aboliu a crença no monopólio do ser humano quanto à guerra entre os grandes primatas. Foi um choque traumático para Jane Goodall, a grande estudiosa do chimpanzé. Até então, só a nossa espécie era tida como capaz de planear e executar ataques coordenados para matar rivais. Chimpanzés e bonobos são nossos primos, partilhando cerca de 98,8% do nosso ADN. Falamos de primatas, não das formigas guerreiras.