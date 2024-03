Cuide das bactérias do intestino (a balança agradece)

Já a pensar no verão e no "corpo de biquíni", muitas vezes começamos cedo a tentar uma mudança de hábitos para atingir um peso saudável que, ao longo do ano, nem sempre se mantém e pode levar a problemas de saúde mais complicados. Mas o que está em causa ultrapassa os “quilinhos a mais”: as rotinas instáveis e os elevados níveis de stress contribuem para uma maior dificuldade no controlo do peso, o que por sua vez abre a porta a doenças como a diabetes, as cardiovasculares e as neurodegenerativas, bem como alguns tipos de cancro.

Um cenário que não parece animador, especialmente quando observamos o último relatório da Federação Mundial de Obesidade, publicado em Março de 2023, que nos diz que 51% da população global viverá com excesso de peso em 2035, se a tendência actual se mantiver. Já em Portugal, 39% dos adultos serão obesos, o que traduz um aumento de 2,8% face a 2020.

Mas há estratégias e aliados para ajudar a contrariar esta tendência.

A ligação importante entre o intestino e o cérebro que garante a saciedade

No controlo do peso, a alimentação tem um papel muito importante. Mas, tem-se assistido a uma alteração negativa dos padrões nutricionais, o que, em consequência, leva ao desequilíbrio das bactérias que habitam o intestino – a microbiota.

O intestino acolhe um sistema complexo de triliões de microorganismos, entre eles fungos, vírus, protozoários e bactérias muito importantes para o equilíbrio metabólico. É uma comunidade sensível a mudanças, o que pode levar a alguns desequilíbrios que mexem com a regulação do apetite, da saciedade e da energia. Estas alterações acabam, então, por interferir na comunicação entre o intestino e o cérebro.

A importância deste diálogo é de tal ordem que o intestino é apelidado de “segundo cérebro”. Isto acontece porque, de facto, no sistema digestivo existe um sistema nervoso autónomo que está em constante contacto com o cérebro e que, inevitavelmente, influencia a saúde de cada pessoa.

É por esta razão que uma microbiota saudável é tão importante: pela natureza diversa dos micróbios que a compõem, tal como as funções que desempenham, são uma garantia de que o nosso sistema está em equilíbrio. No entanto, sabe-se que a microbiota das pessoas obesas apresenta diferenças quando comparada à de uma pessoa saudável, nomeadamente uma menor riqueza bacteriana.

Um novo aliado no controlo do peso

E é aqui que reside a boa notícia no que toca ao controlo do peso. Entre as bactérias intestinais há uma estirpe que sobressai: a Hafnia alvei HA4597®, que está directamente relacionada com o controlo do apetite, diminuindo a fome e, em simultâneo, gerando saciedade mais cedo.

Esta conclusão abriu caminho para uma nova geração de probióticos e a novas investigações. Este é mesmo o caso do SYMBIOSYS Satylia Plus, resultado de 15 anos de investigação e e que foi lançado pela BIOCODEX, em Portugal, para complementar o seu portfólio de probióticos. SYMBIOSYS Satylia Plus é um suplemento alimentar em cuja composição entra o crómio, um mineral que contribui para a manutenção dos níveis normais de glicose no sangue, e o extracto de guaraná. Como resultado, o cérebro recebe as instruções correctas do intestino para que coloquemos os talheres de lado sem tentações.

Este é, assim, mais um aliado no controlo do peso e prevenção da obesidade, sem esquecer que uma dieta equilibrada e variada, bem como a prática de exercício físico, são ingredientes principais e insubstituíveis para uma boa saúde.

