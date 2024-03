Saiba como escolher os óculos de sol ideais para as suas férias

A procura por uns óculos de sol é um processo difícil. Há muitos modelos e materiais por onde escolher, principalmente para um contexto de férias. Por isso, se procura óculos de sol para aproveitar os seus próximos momentos de lazer, chegou ao sítio certo. Mas, antes de mais, há algumas recomendações a reter.

O uso de óculos de sol não se pode limitar a uma ou duas estações por ano e a um conjunto pequeno de locais. A verdade é que devem ser usados ao longo de todo o ano, mesmo quando faz frio ou quando o céu está nublado porque os raios ultravioleta (UV) estão presentes nos 12 meses. Além disso, tome atenção onde compra os seus óculos de sol: deve preferir estabelecimentos de saúde e ópticas autenticadas.

Os especialistas alertam ainda para um erro comum que é escolher óculos de sol de plástico (em vez de vidro) já que estes não protegem, deixam passar os raios UV e podem, inclusivamente, causar problemas ópticos.

Munido desta informação introdutória, é altura de preparar as suas próximas férias. E porque não visitar uma das 68 lojas da Alberto Oculista e escolher os melhores modelos de óculos de sol? E, quem sabe, até personalizar totalmente um par através do serviço Óculos 100% à Medida? Organizados segundo o tipo de destino e por finalidade, passamos-lhe os melhores conselhos — sempre com o selo de qualidade da Alberto Oculista.

Neve e montanha

Quando compra óculos de sol deve ter atenção a dois aspectos transversais a todos os modelos: devem ter 100% de protecção contra raios ultravioleta e o factor polarizado, ou seja, um filtro que permite eliminar os brilhos que agridem os olhos. Este princípio é ainda mais importante em contexto de neve ou montanha, uma vez que a intensidade deste tipo de raios é maior quanto mais alto nos encontramos.

Foto A Alberto Oculista tem uma gama de óculos de sol para todos os gostos. Henrique Casinhas

Com desportos radicais, escalada ou trilhos, na neve ou montanha, é importante optar por armações leves, mas seguras o suficiente para não escorregarem. Com um design desportivo, é importante optar por lentes espelhadas que ajudem a eliminar todo o brilho prejudicial à vista.

Entre os problemas que podem ocorrer pela falta de óculos de sol em climas como estes está a ceratite, uma inflamação na córnea causada pela exposição à radiação ultravioleta em altitude. Entre os sintomas associados a esta inflamação estão dor; ter olhos vermelhos e lacrimejantes; e sentir dificuldade em abrir os olhos pela intolerância a qualquer tipo de luz.

Praia, Deserto e Cruzeiro

Também para o clima de praia, piscina ou deserto as lentes espelhadas, com factor polarizado e com protecção contra raios UV, são as mais aconselhadas. É ainda recomendado escolher lentes de cores sólidas, sem degradês. Embora reflictam apenas entre 10% a 25% da luz, quando comparadas com os 80% da neve, a água e a areia são duas superfícies muito reflectoras. É, por isso, necessário manter todos os cuidados.

E pelas condições extremas a que são expostos, os óculos de sol acabam por se estragar com mais rapidez quando muito utilizados em clima de praia.

Para os destinos com calor, praia e sol, os técnicos da Alberto Oculista recomendam hastes de massa, mais moldáveis e resistentes ao clima, mas sempre num modelo que mais lhe agrada. Henrique Casinhas Para os destinos com calor, praia e sol, os técnicos da Alberto Oculista recomendam hastes de massa, mais moldáveis e resistentes ao clima, mas sempre num modelo que mais lhe agrada. Henrique Casinhas Para os destinos com calor, praia e sol, os técnicos da Alberto Oculista recomendam hastes de massa, mais moldáveis e resistentes ao clima, mas sempre num modelo que mais lhe agrada. Henrique Casinhas Fotogaleria Para os destinos com calor, praia e sol, os técnicos da Alberto Oculista recomendam hastes de massa, mais moldáveis e resistentes ao clima, mas sempre num modelo que mais lhe agrada. Henrique Casinhas

Cidade

Em contexto citadino, as armações escolhidas podem ser de acordo com o estilo pessoal. Nas lojas Alberto Oculista há opções para todos os gostos. Um modelo clássico ou vanguardista, com cores vibrantes ou neutras, linhas desportivas, grandes ou pequenos... Há de tudo um pouco. E pode mesmo personalizar totalmente os seus óculos de sol através do serviço Óculos 100% à Medida apenas oferecido pela Alberto Oculista, em Portugal.

Já quanto ao tipo de lentes, as escolhas devem ser mais ponderadas. É que as lentes mais aconselhadas para os ambientes de cidade são os cinzentos e verdes, devido ao nível de contraste que oferecem. As lentes de cor castanha são também uma boa opção pelo conforto quente que possibilitam. Existe ainda a opção de lentes que escurecem com o sol. Apesar de não serem ideais para locais muito iluminados pelos raios solares, são uma solução para quem procura conforto nos diferentes espaços da cidade.

E para as suas crianças?

Engane-se quem acha que os óculos de sol são exclusivos para os adultos. Na verdade, os óculos são ainda mais importantes para as crianças e para os adolescentes pois têm ainda o sistema visual em formação. A ciência demonstra aliás que a exposição excessiva à luz ultravioleta em criança pode mesmo causar doenças oftalmológicas mais tarde na sua vida – cataratas, por exemplo.

Quando for escolher, opte por lentes de cores sólidas pela maior protecção que conferem. É que apesar de existirem também modelos com lentes degradê, menos intenso do que nos óculos dos adultos, estas não são as melhores para crianças pelo menor nível de protecção que oferecem.

Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol.,Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol. Henrique Casinhas,Henrique Casinhas Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol. Henrique Casinhas Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol. Henrique Casinhas Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol. Henrique Casinhas Fotogaleria Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol.,Através do serviço Óculos 100% à Medida, pode personalizar o formato e tamanho, as cores, os materiais e até pequenas mensagens dos seus novos óculos de sol. Henrique Casinhas,Henrique Casinhas

As hastes para crianças são, contudo, um desafio. São sempre muito compridas e acabam por restar apenas duas soluções para o problema: ou se dobra muito a haste, que ganha a forma de um anzol à volta da orelha; ou se colocam travões, o que, esteticamente, não é bonito nem prático. É por isso que o serviço Óculos 100% à Medida é uma solução muito conveniente para crianças e que só pode encontrar aqui visto que é uma tecnologia única oferecida pelo Alberto Oculista.