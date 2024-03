Adivinhem quem veio jantar? Carta a uma filha que votou no Chega

Filho és, pai serás, e foi assim que fui sendo pai de seis sem nunca me meter muito no que pensam e em que acreditam, confio que a mão invisível (se é invisível, como sabemos que é uma mão?) os leve por caminhos que sejam os melhores para cada um. Sempre fui adepto da sua liberdade como pessoas, desde que saibam o que estão a fazer e queiram por eles o que estão a querer. Pode-se tudo menos ser do Benfica e levantar-se da mesa antes de a última pessoa acabar de comer. Por isso, quando uma das mais velhas, que é do Benfica, disse que ia votar no Chega, no meio do jantar de segunda-feira (os jantares de segunda, com eles todos, são cada vez mais jantares de primeira), optei por ficar calado, até porque os berros e os gestos raivosos da de 16, verdade seja dita, não davam espaço para muito mais.

