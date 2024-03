Francisco Conceição e Jota Silva em estreia na selecção portuguesa

As estreias absolutas de Francisco Conceição, do FC Porto, e Jota Silva, do Vitória de Guimarães, são as grandes novidades na convocatória da selecção portuguesa de futebol para os particulares de Março, com Suécia e Eslovénia.

O espanhol Roberto Martínez convocou um total de 32 jogadores, com apenas três novidades, os dois estreantes e ainda Francisco Trincão, do Sporting, que somou sete internacionalizações, a última a 4 de Setembro de 2021, na "era" Fernando Santos.

De resto, o seleccionador optou por 29 jogadores que já tinha chamado para os dez jogos de qualificação para o Euro 2024, numa lista que não inclui os lesionados Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).

A formação portuguesa recebe a Suécia na quinta-feira, em Guimarães, e, cinco depois, viaja a Ljubljana, para enfrentar a Eslovénia, em dois jogos com início às 19h45 de Portugal continental.

Depois destes dois encontros, Portugal ainda cumpre mais três particulares, já em Junho, antes da fase final do Euro 2024, defrontando a Finlândia (4, em Alvalade), a Croácia (8, no Jamor) e a República da Irlanda (11, em Aveiro).

Lista dos 32 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício

- Defesas: Diogo Dalot, Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Pepe, Toti Gomes, Gonçalo Inácio, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro, João Mário e Diogo Leite

- Médios: João Palhinha, João Neves, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, e Matheus Nunes

- Avançados: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Bruma, Francisco Conceição, Jota Silva e Francisco Trincão.