José Pedro Croft e dialécticas espaciais — uma exposição imperdível no Porto

Na Galeria Nuno Centeno, José Pedro Croft torna urgente retomar a ideia de um corpo humano sensível que só se completa através do estabelecimento de relações com outros corpos.

José Pedro Croft gosta de desafiar o olhar do espectador a entrar numa relação dinâmica com as suas obras. Algumas são volumes expressivos que se assemelham a linhas a contorcer-se e a percorrer o espaço, dando-lhe formas e refundando-o. Linhas que não ocultam ou escondem, mas que se deixam atravessar pelo olhar, pelo corpo e se assumem como formas de intensificar o lugar que partilham com o seu espectador.