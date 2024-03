Guardiola sai com ponto de Liverpool e deixa abraço de despedida a Klopp

Arsenal beneficia do empate de Anfield para assumir comando de braço dado com os “reds”.

Liverpool e Manchester City empataram (1-1) este domingo no duelo que decidia a liderança da Premier League e convidava ao que poderá ser, a curto prazo, o último abraço de Pep Guardiola e Jürgen Klopp enquanto adversários no campeonato inglês... Apesar de ainda restar a possibilidade de novo encontro na Taça de Inglaterra.

De qualquer forma, o momento ficou registado, depois de um jogo em que o Manchester City começou melhor e chegou ao golo (23’) num lance de laboratório: canto ao primeiro poste, onde Aké abriu (com um bloqueio) espaço para a entrada de Stones.

Mas os “reds”, com dez baixas (Diogo Jota incluído) e Salah no banco, não viraram a cara à luta e igualaram por Mac Allister, num penálti a punir falta de Ederson sobre Darwin Nuñez (50’). O guarda-redes brasileiro sairia lesionado desse lance e Ortega impediu a reviravolta do Liverpool, cuja ineficácia poderia ter sido punida por Doku, num remate ao poste.

No final, entre o tal abraço a Guardiola, Klopp queixou-se de um segundo penálti, enquanto o catalão elogiou o adversário. Quanto à liderança, beneficiou o Arsenal, que assumiu o comando em igualdade pontual (64) com os Liverpool, ficando o City a um ponto.

A 28.ª jornada da Liga inglesa reservou ainda uma goleada (0-4) no Aston Villa-Tottenham, com os “spurs” a resistirem de início e a resolverem o jogo com dois golos em três minutos (50 e 53’) e outros dois nos “descontos” (90+1 e 90+4’), quando a formação da casa estava reduzida a 10 desde os 65’.

Em “queda livre”, o Nottingham Forest do técnico luso Nuno Espírito Santo perdeu (1-0) com o Brighton, com um autogolo de Omobamidele, somando o quarto desaire consecutivo, que deixa a equipa em posição delicada na classificação.

Real castiga Celta em Madrid

Com uma goleada (4-0) frente ao Celta de Vigo, o Real Madrid repôs a diferença de sete pontos de vantagem para o Girona e de oito para o Barcelona, reforçando a candidatura à conquista do título espanhol. Os galegos aguentaram a diferença mínima, após golo de Vinícius Júnior (21'), mantendo o jogo aberto até aos 80, quando Rudiger subiu à área contrária para cabecear e trair Guaita, que não chegou à bola devolvida pela trave para tabelar nas costas do guarda-redes e entrar. Um segundo autogolo (Carlos Domínguez, 88'), após saída em falso de Guaita, desfez as dúvidas antes do jovem turco de 19 anos Arda Guler se estrear a marcar (90+4') cinco minutos após entrar em jogo.

Atalanta empata Juventus

A Atalanta, adversário do Sporting na Liga Europa, deslocou-se a Turim para empatar (2-2) com a Juventus, que perdeu a vice-liderança da Liga italiana para o AC Milan, já a 16 pontos do líder Inter de Milão. Teun Koopmeiners (35') marcou primeiro pela formação de Bérgamo. Andrea Cambiaso igualou (66') e a Juve deu a volta quatro minutos volvidos, por Milik. Vantagem que durou apenas cinco minutos, quando Koopmeiners bisou.

No contexto da Liga Europa, o Rangers de Glasgow, adversário do Benfica, qualificou-se para a meia-final da Taça da Escócia com golos do inglês Lundstrom e do português Fábio Silva no triunfo (0-2) em casa do Hibernian.

PSG a marcar passo

Confortável na liderança da Liga francesa (com 10 pontos de vantagem), o PSG voltou a marcar passo, somando o terceiro empate (de oito) consecutivo, na recepção ao Reims (2-2), nono da tabela. Gonçalo Ramos assinou o segundo da tarde (19’) — nono da época —, prometendo a reviravolta (2-1) que os parisienses não confirmaram. Diakité (45’) empatou, fechando o resultado ainda na primeira parte.

O Lille de Paulo Fonseca evitou (2-2) a derrota na recepção ao Rennes, com um bis tardio de Jonathan David (84 e 90+2’), mantendo-se na luta pelos lugares europeus, perdendo terreno para Mónaco e Lens, mas ganhando pontos a Brest e Nice.