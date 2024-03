Equilíbrio no Rio Ave-Sp. Braga traduziu-se no resultado

Nos últimos seis jogos, o Rio Ave travou três dos habituais clientes do top-4 da Liga portuguesa. Depois do FC Porto (0-0 no Dragão) e do Sporting (3-3 em casa), os vila-condenses bateram neste sábado, na 25.ª jornada, o pé ao Sp. Braga, num encontro com equilíbrio mas sem direito a golos.

Os minhotos viram interrompido o ciclo de três triunfos consecutivos e, consequentemente, deixaram fugir o FC Porto (agora a cinco pontos) na luta pelo terceiro posto. Por culpa própria, mas também por muito mérito de um adversário que igualou o duelo na intensidade, na organização e até na iniciativa.

Abel Ruiz e Simon Banza fizeram dupla no 4x4x2 do Sp. Braga e o franco-congolês protagonizou o momento mais vistoso da noite, com uma finalização de bicicleta num lance que viria a ser anulado por fora-de-jogo do avançado, no início da jogada.

Aconteceu já na segunda metade do segundo tempo e, apesar de algumas ameaças de parte a parte — a última do Rio Ave foi um remate de João Teixeira defendido por Matheus, a dos minhotos um disparo de Zalazar travado por Jhonatan —, o resultado não sofreu alterações.

O Rio Ave, disposto em 3x4x3, terminou o encontro com mais posse (54%), mais cantos (6 contra 5) e menos dois remates (10 contra 12), mas continuará a ter de se preocupar com a zona de descida, que continua demasiado próxima.