Ter pais com baixa escolaridade na adolescência aumenta risco de pobreza no futuro

INE inquiriu pessoas entre os 25 e os 59 sobre as condições dos pais quando tinham 14 anos. E concluiu que a probabilidade de ser pobre no futuro é tanto maior quanto menor for a escolaridade dos pais

As condições de vida de um adolescente de 14 anos vão interferir com o risco de pobreza que enfrentará no futuro? A resposta, segundo a análise mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) ao rendimento e condições de vida e à transmissão interoperacional de vantagens e desvantagens sociais, é um rotundo sim. Os resultados, divulgados esta sexta-feira, indicam que ter pais com um nível de escolaridade mais baixa ou em que pelo menos um deles é estrangeiro terá um peso negativo nas condições de vida dos filhos, aumentando o risco de pobreza que irão enfrentar.