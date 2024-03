As mulheres decidirão estas eleições

Celebramos hoje o Dia Internacional da Mulher e as conquistas que a luta feminista pela igualdade já alcançou. É também dia para refletir sobre o que não está bem. E sabemos que há muito para fazer. As mulheres continuam a assumir a maior parte das tarefas domésticas e uma responsabilidade acrescida na educação dos filhos. No trabalho, continuam a ganhar menos, muitas vezes com mais qualificações, e têm maior dificuldade em aceder aos lugares de topo nas hierarquias. E os números da violência doméstica são dilacerantes; as mulheres continuam a ser agredidas e assassinadas pelos seus companheiros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



