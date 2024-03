Jorge Jesus iguala recorde de 27 vitórias consecutivas

O treinador português alcançou o registo do Guiness com mais um triunfo do Al Hilal, no campeonato saudita.

É mais um feito na carreira de Jorge Jesus. O treinador português igualou o recorde de vitórias consecutivas de uma equipa de futebol em jogos oficiais ao ver, nesta sexta-feira, o “seu” Al Hilal derrotar o Al Riyadh, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada do campeonato saudita.

A partida nem começou bem para o treinador português, que viu Mitrovic falhar um penálti ainda no primeiro tempo.

Pouco depois do recomeço da partida (52'), as coisas pioraram com o golo da equipa da casa: Albulayhi colocou a bola na própria baliza ao tentar cortar um cruzamento vindo da direita.

Foi então que Jesus colocou a “carne toda no assador”, utilizando uma expressão que chegou a utilizar. Fez entrar Milinkovic-Savic e Rúben Neves e, com essas alterações, conseguiu a reviravolta no marcador.

Um penálti assinalado a favor do Al Hilal (57') permitiu ao jogador português repor a igualdade, que poucos minutos depois fez a assistência para o 2-1, da autoria de Michael (75').

Já perto do apito final, novo penálti favorável ao Al Hilal (90'+3'), convertido, desta vez, por Mitrovic.

A formação saudita venceu todos os jogos oficiais disputados desde 25 de Setembro de 2023, entre campeonato (16 encontros), Liga dos Campeões asiática (oito) e Taça da Arábia Saudita (três), igualando o registo dos galeses do The New Saints, em 2016/17.

Na terça-feira, a equipa de Jorge Jesus pode passar a ser a detentora do recorde mundial, caso consiga a 28.ª vitória consecutiva em jogos oficiais, no terreno do Al-Ittihad, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática (vitória por 2-0 na primeira mão).