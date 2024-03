Não se deve fazer política com o medo

Não restam dúvidas sobre isto: Portugal é um país seguro. O Global Peace Index 2022 garante-nos que vivemos no sexto país mais seguro do mundo, numa lista que inclui 163 nações, e que mais tranquilidade do que a nossa só se encontra na Islândia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e Áustria. Em 2014, estávamos no 18.º lugar. Há muita gente que sabe disto em vários continentes.

