As “sociedades harmoniosas” de Riken Yamamoto, Pritzker 2024

O Pritzker 2024, o mais importante dos prémios internacionais de arquitectura, cabe este ano ao japonês Riken Yamamoto. Em comunicado, o Pritzker destaca a sua arquitectura capaz de criar “sociedades harmoniosas”, apesar das diferenças evidentes de identidades, condições económicas e políticas, e o seu talento para desenhar espaços em que as vantagens da vida em comunidade são realçadas, em detrimento do desejo de privacidade que parece orientar a maioria das intervenções urbanas.

“[Riken Yamamoto] define a comunidade como um ‘sentido de partilha de um espaço’, desconstruindo as noções tradicionais de liberdade e de privacidade, e rejeitando as condições de longa data que reduziram a habitação a um bem sem relação com os vizinhos”, pode ler-se no mesmo documento, que em seguida enaltece a sua aptidão para estabelecer pontes entre os cidadãos, por mais diferentes que sejam as suas origens, culturas e gerações ao conceber projectos de “elevado valor social”, onde há sempre lugar para que as pessoas se encontrem.