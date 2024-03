Cadeiras abstractas

— Sim, dantes era assim — dizia a Alexandra. — Fazia-se barulho a mastigar com a boca aberta, quando havia o que comer, está claro, e cuspia-se no chão e limpava-se a boca à manga da camisa, palitavam-se os dentes e limpava-se o ouvido com a unha do mindinho, e, porque a vida era áspera, eram ásperos também os gestos, que, mesmo quando denunciavam ternura, aleijavam: em criança doía ser penteado. Não havia muita noção do contexto, que por isso não era questionado, para muitos não havia violência doméstica, o que havia era o quotidiano, a vida como ela era, normal ou normalíssima, onde as noites se sonorizavam com os gritos de uns vizinhos e o silêncio complacente de outros. A vida melhorou bastante nas últimas décadas, dentro e fora de nós.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt