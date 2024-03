BE fala para as mulheres e os indecisos, e pede ao PS que faça uma “escolha”

Era suposto ser o momento alto da campanha e foi. Num sobe e desce de cadeiras, Mariana Mortágua inflamou o comício nacional do Bloco de Esquerda, na Reitoria da Universidade Nova, em Lisboa (mais até do que a ex-líder, Catarina Martins), num discurso em que optou por apostar nas mulheres. Mas a mensagem não ficou por aí, com um desfile de outros dirigentes a puxar pelos vários pontos da estratégia dos bloquistas: atacar tanto a direita como a maioria absoluta do PS para chegar ao voto dos indecisos e dos desiludidos com os socialistas, reforçar o desafio ao PS para fazer uma "escolha" no pós-eleições ou lembrar as conquistas passadas do BE e da "geringonça" para mostrar que o voto no partido conta.

Para um auditório cheio, que foi levantando das cadeiras repetidamente, Mortágua apostou tudo nas mulheres, "a força da democracia", como lhes chamou. E um eleitorado forte para o BE que importa agarrar, de acordo com a última sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso/SIC, que as coloca como a maioria dos indecisos (63%).

Lembrando as lutas do partido pela despenalização do aborto ou a protecção das vítimas de violência doméstica, a bloquista afirmou que "a história do BE tem sido a história da luta das mulheres por um país de iguais". E comprometeu-se a "não desistir" dos seus direitos, da habitação, aos salários, passando pelos transportes, as urgências de obstetrícia, as creches ou as aulas.

Fê-lo, apontando repetidamente que a direita e a extrema-direita colocam "sob ameaça" esses direitos e "não desistem da perseguição às mulheres", deixando mesmo um alerta para o "perigo" de "repetição" da governação do PSD/CDS. Uma estratégia que se tornou mais fácil depois de o vice-presidente do CDS, Paulo Núncio, ter pedido um referendo ao aborto, que levou Mortágua a garantir que "a lei vai ser completada" na próxima legislatura."Peço que votem como mulheres", apelou directamente, pedindo ainda uma grande mobilização para a manifestação feminista de 8 de Março, onde o BE vai terminar a campanha.

No primeiro grande discurso que faz desde que deixou a liderança do BE, Catarina Martins ocupou o mesmo lugar que, enquanto coordenadora, assumiu várias vezes: o de desafiar o PS para um acordo à esquerda. E não ofuscou Mortágua, embora a resposta também tenha sido entusiástica.

Atacando o PS de António Costa por ter tomado a "decisão" de "não responder" aos problemas do país, como a habitação, a saúde ou a educação, a ex-líder avisou que estar apenas focado em combater a direita dizendo que é "pior" do que o PS é uma má estratégia. E ofereceu a solução: "ter uma maioria" de esquerda "que responda ao país".

"Não precisamos do mesmismo, do medo, do jeitinho para não abanar o barco”, antes de "fazer escolhas", disse, numa provocação ao PS, que não se referia apenas à escolha de formar um acordo com o BE, mas também sobre os conteúdos desse acordo, nomeadamente, na saúde.

Com o BE apostado nesse entendimento, o cenário está colocado, como apontou Catarina Martins, entre "eleger o BE ou a direita" e "eleger o BE ou não eleger a esquerda", sem ataques ao PS actual para congregar votos à esquerda. Mas críticas à direita não faltam, com a dirigente a acusá-la de estar “extremada” e só ter para dizer que "fará melhor" do que o PS, o que é "poucochinho".

Apostando na mesma bipolarização entre a direita — das "ideias e pessoas bafientas" — e o PS — o "mal menor" —, Pedro Filipe Soares, ex-líder parlamentar, levou mais longe o apelo aos indecisos — que lembrou que são um milhão — e ao eleitorado de esquerda desiludido com a maioria absoluta (que migrou do BE para o PS em 2022), como Mortágua já havia feito. Afirmando que "a esquerda está zangada com o PS", listou o rol de razões para isso acontecer, dos problemas na saúde à habitação, e pediu directamente ao "povo de esquerda" que não vote "nos mesmos": nem na direita do "retrocesso", nem no PS que "promete mais do mesmo". "Se queres avançar, vota no BE”, declarou.

A Jorge Costa, terceiro candidato por Lisboa, coube puxar do legado do BE, elencando as várias "vitórias" do partido no passado, como a despenalização das drogas e o casamento homossexual. Mas também durante a "geringonça" — solução da qual vincou que o partido se orgulha —, como o aumento do salário mínimo e a redução do preço dos passes, para defender que o programa desses anos "foi imposto ao PS" e que o que "ficou foi as vitórias do BE". Foi uma forma, já desenhada por Mortágua, de tentar mostrar que o voto no BE resulta em soluções, inclusive no âmbito de um acordo político com o PS, independentemente das diferenças entre os programas que possam existir.