Schmidt após goleada no Dragão por 5-0: “Desastre para o clube e adeptos”

Depois de uma goleada humilhante às mãos do FC Porto no Dragão por 5-0, Roger Schmidt espera uma resposta dos jogadores já na quinta-feira, frente ao Rangers, para a Liga Europa. Apesar de olhar para o futuro, o técnico germânico não desvaloriza a pesada derrota de hoje, admitindo que é "um desastre para a equipa, para o clube e para os adeptos".

"Hoje existiu uma grande diferença entre o FC Porto e nós. O Porto foi muito acutilante, avançou no terreno e criou oportunidades. Acho que ganharam confiança e dominaram o jogo do primeiro ao último segundo. Mereceram ganhar, não fomos bons o suficiente fisicamente, mentalmente e tecnicamente", afirmou o treinador benfiquista na sela de imprensa após a partida.

Os homens comandados por Sérgio Conceição conseguiram anular por completo o esquema de jogo montado por Roger Schmidt para o clássico. De consolo serve o conhecimento de que mantêm uma vantagem de seis pontos sobre o FC Porto, segundo classificado. Por outro lado, podem ficar a quatro pontos do Sporting, caso os "leões" vençam o jogo que têm em atraso.

"Já tivemos alguns momentos difíceis - não muitos - mas fomos sempre capazes de mostrar carácter e uma boa reacção. Acho que é isso que uma boa equipa mostra. Se temos uma equipa que quer ganhar troféus temos de ter uma boa atitude perante momentos como estes. É um teste para mim, para colocar os jogadores prontos para quinta-feira. Acho que não é altura de falar muito, temos de mostrar no terreno", prosseguiu o treinador germânico.

Também Rui Costa, presidente do Benfica, sentiu a necessidade de apresentar um pedido de desculpa aos benfiquistas pela pesada derrota deste domingo. Falando aos jornalistas junto ao autocarro da equipa na garagem do Estádio do Dragão, Rui Costa relembrou que o Benfica está ainda na luta pelo campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa, prometendo uma reacção enérgica que permita quebrar este momento negativo.

Galeno (20' e 44'), Wendell (55'), Pepê (75') e Namaso (90') foram os jogadores portistas a marcarem este domingo na goleada frente ao Benfica.