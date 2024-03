Quarenta anos disto

Pela mão do meu pai tornei-me sócio do Futebol Clube do Porto aos 10 anos e fui atleta do clube. Desde então, que procuro ir, pelo menos, a todos os jogos em casa. Tenho lugar anual desde o início, tendo-o mantido quando vivia no estrangeiro. Chorei contra o Hamburgo por um penálti não assinalado que nos daria a passagem, e contra o Werder Bremen pela manita incrível no campo do campeão alemão. Vibrei na Luz, Gelsenkirchen, Bessa, Faro, no Américo de Sá, no Dragão Caixa ou na casa do FC Porto, em Londres. São 40 anos de sócio, de alegrias, de resistência. 40 anos de crescimento e sucessos.

