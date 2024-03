Fórmula 1: Verstappen testa sensação de déjà vu na pista do “tetra”

Hegemonia esperada dos Red Bull ainda terá de ser confirmada em pista, numa época que arranca este sábado no Bahrein sem alterações significativas, mas com o pelotão mais junto.

A 75.ª temporada de Fórmula 1, com o Grande Prémio (GP) do Bahrein a celebrar o 20 aniversário dando neste sábado (15h, SportTV) o tiro de partida da edição mais longa (24 corridas) da história da competição, está aí com uma sensação de déjà vu: sem mudanças significativas, sem pilotos novos, nem as perspectivas mais animadoras para os rivais do campeão mundial, Max Verstappen, que parece destinado a acelerar para o quarto título Mundial. Isto, apesar das dúvidas entretanto suscitadas pelos testes de Inverno e treinos livres, que a qualificação não esclareceu totalmente.